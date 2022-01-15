بسبب إبلاغ عن قنبلة... طائرة ركاب تهبط بشكل طارئ في روسيا

هبطت طائرة ركاب روسية قادمة من مدينة سان بطرسبورغ بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا بسبب إبلاغ بوجود قنبلة على متنها.وحطت الطائرة من طراز "بوينغ-737" التابعة لشركة Smartavia في مطار سامارا قبل قليل، وفقا لموقع المطار الرسمي.وأكدت إدارة المطار لوكالة "إنترفاكس" أنها اتخذت سلسلة إجراءات بهدف ضمان الأمن خلال عملية هبوط الطائرة.وسبق أن نقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده أن شخصا مجهولا أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التي أقلعت من بطرسبورغ متوجهة إلى سامارا.وأشار المصدر إلى وصول عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات إلى المطار في انتظار هبوط الطائرة الطارئ.