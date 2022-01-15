الحوثيون: على مجلس الأمن أن يشكرنا بدلا من طلب الإفراج عن السفينة الإماراتية

رفضت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية الطلب الذي وجهه إليها مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة للإفراج عن سفينة "روابي" الإماراتية التي احتجزتها الجماعة أوائل كانون الثاني الجاري.

وذكر نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ التي شكلها الحوثيون في صنعاء، حسين العزي، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، أن السفينة المحتجزة "تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب معنا وتشارك في حصار اليمنيين وقرصنة سفنهم المرخصة أمميا".



وشدد المسؤول الحوثي على أن "روابي" دخلت المياه الإقليمية لليمن على نحو مخالف للقوانين البحرية، مدعيا أن السفينة كانت محملة بأسلحة مخصصة إلى "جماعات متطرفة تهدد حياة البشر".



وحمل العزي مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن عدم مراعاة "كل هذه الحقائق والاعتبارات"، مضيفا أن بيان المجلس كان "محكوما باعتبارات تمويلية ولاعلاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن أبدا".