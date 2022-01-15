عربي-دولي

حرائق الغابات تتواصل جنوب الأرجنتين وأحدها مستمر منذ شهر

Lebanon 24
15-01-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-907427-637778507910402840.jpg
Doc-P-907427-637778507910402840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل درجات حرارة تقترب من 40 درجة، حشد رجال الإطفاء في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة حرائق الغابات في 9 من أصل 23 محافظة في الأرجنتين، واحد منها نشط منذ أكثر من شهر من دون وقوع إصابات.
 
وكان نحو مئة من رجال الإطفاء وأفراد الدعم، بمؤازرة خمس طائرات وأربع مروحيات، يواجهون أكثر هذه الحرائق شدة بالقرب من بحيرة سان مارتن في منتزه ناهويل هوابي الوطني، بالقرب من مدينة باريلوتشي السياحية 1500 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس، وفقا لخدمة إدارة الحرائق الوطنية.

وقالت مديرة العمليات في خدمة إدارة الحرائق الوطنية لورينا أوجيدا لوكالة "فرانس برس" في موقع الحريق المستمر منذ 6 كانون الأول بسبب البرق، "إنه واحد من أخطر الحرائق التي شهدناها في المنطقة".

وأشارت أوجيدا إلى أن الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة التي تتراوح بين 35 و40 درجة "تساهم في استمرار انتشار الحريق" مع توقعات جوية بأن "الأمطار قد لا تكون كافية".

وتأثر بالحرائق نحو 5900 هكتار من غابات الأنديز الأصلية. لكن لم يتم الابلاغ عن جرحى أو عن حصول عمليات إخلاء في هذه المنطقة الوعرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة للغاية.

وقال رجال الإطفاء لوكالة "فرانس برس" إن "النيران تبعد 50 كيلومترا عن باريلوتشي لكن لا يوجد خطر بضرورة الإخلاء في الوقت الحالي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2022-01-16
23:45 | 2022-01-15
23:30 | 2022-01-15
16:55 | 2022-01-15
16:30 | 2022-01-15
16:00 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website