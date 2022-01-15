هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

تعرضت قاعدة عسكرية تركية إلى هجوم صاروخي شمالي العراق.

وذكرت روسيا اليوم، أن صاروخين نوع "كاتيوشا" سقطا في محيط قاعدة (زليكان) التركية في محافظة نينوى شمالي العراق.وأضافت، أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.وتتعرض قاعدة (زليكان) بشكل مستمر إلى قصف صاروخي من "أطراف مجهولة".