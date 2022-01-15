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"فيدكس" تطالب بتزويد طائرات الشحن بأنظمة مضادة للصواريخ

Lebanon 24
15-01-2022 | 15:30
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تطالب شركة فيدكس بتزويد بعض طائرات الشحن بأنظمة مضادة للصواريخ، بحسب قناة "سي إن إن".

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الجمعة، أن فيديكس طلبت الإذن لإضافة نظام دفاع صاروخي لبعض طائرات الشحن، وأشارت إلى أن النظام يوجه طاقة الليزر بالأشعة تحت الحمراء نحو أي صاروخ محتمل، في محاولة لوقف تتبع الصاروخ لحرارة الطائرة.

وتقول وثيقة إدارة الطيران الفيدرالية: "في السنوات الأخيرة، في عدة حوادث في الخارج، تعرضت الطائرات المدنية لإطلاق نار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المحمولة". 

وتابعت الوثيقة: "قد أدى ذلك إلى قيام العديد من الشركات بتصميم وتكييف أنظمة مثل نظام الدفاع الصاروخي القائم على الليزر لتثبيته على الطائرات المدنية، لحماية تلك الطائرات من الصواريخ الحرارية".

وفي عام 2003، ضرب صاروخ أرض جو الجناح الأيسر لطائرة إيرباص A330 تعمل لصالح شركة DHL بعد إقلاعها من بغداد مباشرة، ما أدى لرجوعها إلى قواعدها، دون إصابة طاقمها بسوء. 

وبحسب القناة الأميركية، سيستمع منظمو الطيران خلال 45 يومًا للعديد من الآراء، قبل الموافقة على "تزويد طائرة إيرباص A321-200، بنظام الدفاع الجوي.
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