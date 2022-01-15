عربي-دولي

أميركا تعين مسؤولًا استخباراتيًّا لمواجهة تهديدات الانتخابات

Lebanon 24
15-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-907438-637778515949735964.jpg
Doc-P-907438-637778515949735964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عينت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، مسؤولاً سابقا في وكالة المخابرات المركزية لتنسيق استجابة مجتمع الاستخبارات لتهديدات الانتخابات المتوقعة من روسيا والصين والخصوم الآخرين.

وقالت نيكول دي هاي، المتحدثة مدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، أنه تم تعيين جيفري ويتشمان، مديرًا تنفيذيًا للتهديدات الانتخابية. 

وأشارت دي هاي إلى أن ويتشمان عمل في وكالة المخابرات المركزية لأكثر من 30 عامًا وشغل مناصب عليا في مجال مكافحة التجسس والإنترنت. 

يأتي التعيين وسط جهود متعثرة لإنشاء مركز استخبارات جديد يمنع التدخل الأجنبي في الديمقراطية الأميركية. بينما يقول خبراء ومسؤولو مخابرات إن مركز التأثير الخبيث الأجنبي المقترح ضروري، إلا أن اقتراح إنشاء المركز توقف وسط خلافات حول حجم المركز وميزانيته.

المسؤول التنفيذي عن التهديدات الانتخابية مسؤول عن تنسيق جميع الجهود الأمنية للانتخابات عبر مجتمع الاستخبارات المكون من 18 عضوًا، والذي يشمل الوكالات التي تكتشف وتردع الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل وجهود التأثير على السياسيين والمناقشات السياسية.

كان المدير التنفيذي السابق، شيلبي بيرسون، في دائرة الضوء بعد تقديم إحاطة مغلقة للمشرعين حول جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2022-01-16
23:45 | 2022-01-15
23:30 | 2022-01-15
16:55 | 2022-01-15
16:30 | 2022-01-15
16:00 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website