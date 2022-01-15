أميركا تعين مسؤولًا استخباراتيًّا لمواجهة تهديدات الانتخابات

عينت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، مسؤولاً سابقا في وكالة المخابرات المركزية لتنسيق استجابة مجتمع الاستخبارات لتهديدات الانتخابات المتوقعة من روسيا والصين والخصوم الآخرين.وقالت نيكول دي هاي، المتحدثة مدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، أنه تم تعيين جيفري ويتشمان، مديرًا تنفيذيًا للتهديدات الانتخابية.وأشارت دي هاي إلى أن ويتشمان عمل في وكالة المخابرات المركزية لأكثر من 30 عامًا وشغل مناصب عليا في مجال مكافحة التجسس والإنترنت.يأتي التعيين وسط جهود متعثرة لإنشاء مركز استخبارات جديد يمنع التدخل الأجنبي في الديمقراطية الأميركية. بينما يقول خبراء ومسؤولو مخابرات إن مركز التأثير الخبيث الأجنبي المقترح ضروري، إلا أن اقتراح إنشاء المركز توقف وسط خلافات حول حجم المركز وميزانيته.المسؤول التنفيذي عن التهديدات الانتخابية مسؤول عن تنسيق جميع الجهود الأمنية للانتخابات عبر مجتمع الاستخبارات المكون من 18 عضوًا، والذي يشمل الوكالات التي تكتشف وتردع الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل وجهود التأثير على السياسيين والمناقشات السياسية.كان المدير التنفيذي السابق، شيلبي بيرسون، في دائرة الضوء بعد تقديم إحاطة مغلقة للمشرعين حول جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.