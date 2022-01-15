عربي-دولي

الفلبين تشتري صواريخ "براموس" الهندية - الروسية

Lebanon 24
15-01-2022 | 07:05
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قال دلفين لورينزانا وزير دفاع الفلبين، إن بلاده أنجزت صفقة لشراء ثلاث منظومات صاروخية من طراز "براموس"  من الهند مقابل 375 مليون دولار تقريبا، لتعزيز قواتها البحرية.

وأضاف الوزير: "لقد وقعت مؤخرا إشعارا بالموافقة على شروط عقد لشراء صواريخ ساحلية مضادة للسفن، لتزويد البحرية الفلبينية بها. وتتضمن الصفقة تسليم ثلاث منظومات، وتدريب الكوارد الفنية التي ستشرف على استخدامها، بالإضافة إلى الحزمة الضرورية من الدعم اللوجستي المتكامل".
 
تقوم شركة BrahMos Aerospace، وهي مؤسسة هندية- روسية مشتركة، بتصنيع صواريخ مجنحة أسرع من الصوت يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية.

تأسست الشركة في عام 1998 وسميت على اسم نهر براهمابوترا في الهند ونهر موسكو في روسيا.  
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