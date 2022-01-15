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زعيم المعارضة التركية: أردوغان لا يستطيع الاستغناء عن "الملقن" عند إلقاء خطاباته

Lebanon 24
15-01-2022 | 09:23
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سخر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، من رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، واعتبر أنه لا يستطيع الاستغناء عن "الملقن" عند إلقاء خطاباته أمام الجماهير.

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سخر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، من رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، واعتبر أنه لا يستطيع الاستغناء عن "الملقن" عند إلقاء خطاباته أمام الجماهير.
 
وقال كيليتشدار أوغلو في مقطع فيديو على "تويتر" إنه يدعو أردوغان لإجراء مناظرة أمام الشعب التركي، مشيرا إلى أنه سيحضر للرئيس الملقن الذي لا يستغني عنه. وأوضح أنه ينتظر الرد من أردوغان لإجراء هذه المناظرة.

لطالما وجه كيليتشدار أوغلو الدعوة إلى أردوغان لإجراء مناظرة، خاصة في فترة الانتخابات، دون استجابة من الرئيس التركي.

وبحسب كيليتشدار أوغلو فإن أردوغان يخاف منه، ويتحدث كثيرا من خلفه، مضيفا: "تعال إلي يا أخي. تعال واجلس بجانبي ودعنا نناقش".

كما كرر كيليتشدار أوغلو دعوته لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
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