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الصين تعلن تطعيم 90% من مواطنيها ضد كورونا

Lebanon 24
15-01-2022 | 09:59
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أعلنت السلطات الصينية أن نحو 90 بالمائة من مواطني البلاد تلقوا حتى اليوم اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت أن 1.26 مليار من مواطني الصين (نحو 90 بالمائة من إجمالي عدد سكانها) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، واستكمل 1.22 مليار منهم تطعيمهم.

وإجمالا أعطيت في البر الرئيسي الصيني حتى اليوم أكثر من 2.92 مليار جرعة من اللقاح ضد كورونا، وفقا لبيانات اللجنة.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل 104 حالات جديدة لمرض "كوفيد-19" انتقلت إليها العدوى محليا خلال يوم أمس الجمعة في البر الرئيسي الصيني، 52 منها في مدينة خنان و39 في مدينة تيانجين.
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