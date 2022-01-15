الرئاسة الأوكرانية: من حقنا أن نعرف أي دول الناتو تعارض انضمامنا إلى الحلف

قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن بعض أعضاء الناتو يعارضون انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ويجب أن يتم الكشف عن هذه الدول.وأضاف يرماك، في مقابلة مع صحيفة " لوفيغارو": "لقد حددت أوكرانيا خيارها واتخذت قرارها، وسنتبع مسار حلف شمال الأطلسي، ونحن نستحق الانضمام إلى الناتو".ولاحظ يرماك أن قرار قبول انضمام البلاد إلى الحلف يجب أن يكون بالإجماع، واعترف بأنه لا يعرف متى سيحدث ذلك.