عربي-دولي

موسكو... توقيف مواطن أميركي بتهمة الاعتداء الجنسي

Lebanon 24
15-01-2022 | 10:30
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قضت محكمة منطقة سافيولوفسكي في موسكو بحبس المواطن الأميركي ديفيد بارنس حتى الـ12 من آذار بتهمة الاعتداء الجنسي على ابني زوجته.
 
وذكرت ماريا ميخايلوفا المتحدثة باسم المحكمة أن حبس بارنس كان بطلب من النيابة العامة التي تتهمه بالاعتداء الجنسي على قاصرين.

وأوضحت ميخايلوفا لوكالة "نوفوستي" أن صاحبة البلاغ ضد الأمريكي هي زوجته الروسية السابقة التي قالت إنه اعتدى على ابنيها من مواليد 2010 و2014 في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وذكرت أن ابنيها يعيشان حاليا معها في موسكو التي زارها بارنس بتأشيرة سياحية. 
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