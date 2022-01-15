قبل 3 أسابيع من افتتاح الأولمبياد... "أوميكرون" يصل بكين

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن رصدها أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا في العاصمة بكين، قبل 20 يوما من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.



وأكد المسؤول الصحي في بكين، بانغ شينغو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت أن حالة الإصابة الأولى بـ"أوميكرون" في المدينة رصدت في منطقة هايديان التي تضم مقرات الكثير من شركات التكنولوجيا.

وأشار بانغ إلى أن السلطات تنفذ حاليا عمليات الفحص في مقر إقامة المريض ومبنى المكاتب الذي يعمل فيه، مع فرض قيود على الوصول إلى 17 مكانا على صلة بالمصاب.



وإجمالا، تم رصد إصابات بـ"أوميكرون" حتى اليوم في ست مناطق داخل الصين، منها مدينتا زوهاي وتيانجين.