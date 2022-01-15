عربي-دولي

قبل 3 أسابيع من افتتاح الأولمبياد... "أوميكرون" يصل بكين

Lebanon 24
15-01-2022 | 10:33
A-
A+
Doc-P-907504-637778648513210371.jpeg
Doc-P-907504-637778648513210371.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الصحية الصينية عن رصدها أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا في العاصمة بكين، قبل 20 يوما من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.

وأكد المسؤول الصحي في بكين، بانغ شينغو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت أن حالة الإصابة الأولى بـ"أوميكرون" في المدينة رصدت في منطقة هايديان التي تضم مقرات الكثير من شركات التكنولوجيا.
 
وأشار بانغ إلى أن السلطات تنفذ حاليا عمليات الفحص في مقر إقامة المريض ومبنى المكاتب الذي يعمل فيه، مع فرض قيود على الوصول إلى 17 مكانا على صلة بالمصاب.

وإجمالا، تم رصد إصابات بـ"أوميكرون" حتى اليوم في ست مناطق داخل الصين، منها مدينتا زوهاي وتيانجين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-01-15
12:30 | 2022-01-15
12:00 | 2022-01-15
11:30 | 2022-01-15
11:00 | 2022-01-15
10:34 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website