تقرير يكشف أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.. الخفايا خطيرة!

نشرت مجموعة "العدالة الانتقالية" الدولية تقريراً كشفت فيه أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان يشرف على عمليات إعدام علنية في بلاده.

ووفقاً للتقرير، فإن "نظام كيم يولي المزيد من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان كرد فعل على زيادة التدقيق الدولي بشأن خطورة الوضع في كوريا الشمالية".