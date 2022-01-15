عربي-دولي

تقرير يكشف أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.. الخفايا خطيرة!

Lebanon 24
15-01-2022 | 14:18
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نشرت مجموعة "العدالة الانتقالية" الدولية تقريراً كشفت فيه أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان يشرف على عمليات  إعدام علنية في بلاده. 
ووفقاً للتقرير، فإن "نظام كيم يولي المزيد من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان كرد فعل على زيادة التدقيق الدولي بشأن خطورة الوضع في كوريا الشمالية".
للإطلاع على التفاصيل كاملة في تقرير نشرته قناة "الآن"، إضغط هنا
 
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