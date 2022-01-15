في الولايات المتحدة... شقيق "سيدة القاعدة" يحتجر رهائن في كنيس يهودي

قالت الشرطة في بلدة صغيرة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، السبت، إنها تتفاوض مع رجل يبدو أنه اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة، وفق وسائل إعلام محليّة.وأوردت قناة "إيه بي سي نيوز"، نقلا عن مصدر لم تحدده، أن المشتبه به يحتجز حاخاما وثلاثة آخرين رهائن في كنيس "بيت إسرائيل" في كوليفيل، على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب دالاس.وأضافت القناة أن الخاطف مسلح، ويدعى أنه وضع قنابل في مواقع لم يكشفها.ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي مطلع على الأمر، أن الرجل يزعم أنه شقيق عافية صديقي، التي أطلقت عليها صحف أميركية لقب "سيدة القاعدة"، وهو يطالب بإطلاق سراح أخته من السجن.وقضت محكمة في نيويورك عام 2010 بسجن الباكستانية عافية صديقي (86 عاما) بتهمة محاولة قتل عسكريين أميركيين في أفغانستان. وقد أثارت القضية البارزة احتجاجات في باكستان.