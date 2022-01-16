عربي-دولي

في المغرب.. إيقاف شخص يشتبه بقتله فرنسية ومحاولة قتل بلجيكية

Lebanon 24
16-01-2022 | 00:30
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أعلنت الشرطة المغربية، السبت، توقيف شخص يشتبه بتورطه في قتل مواطنة فرنسية بسلاح أبيض وجرح أخرى بلجيكية جنوب المملكة، من دون أن تتبين بعد دوافع الجريمة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية إن عناصرها تمكنت "من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير".

ووقعت الجريمة الأولى داخل سوق في مدينة تيزنيت القريبة من أكادير حيث اعتدى المشتبه به على فرنسية تبلغ 79 عاما موديا بها، وفق ما أوضحت الشرطة مرجحة "فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث".

وأفادت في وقت لاحق السبت أنه تم توقيفه في أكادير "بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به "سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر".

وأضافت أنه رهن الحراسة النظرية "للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
المصدر: سكاي نيوز
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