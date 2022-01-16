عربي-دولي

"عواقب سريعة ووخيمة".. واشنطن تنسق خيارات الاستجابة لروسيا

Lebanon 24
16-01-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-907579-637778945746857515.jpg
Doc-P-907579-637778945746857515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، التنسيق للرد على "التعزيزات العسكرية الروسية المقلقة للغاية" في أوكرانيا وبالقرب منها. 

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن في اتصاله مع بوريل "جدد التأكيد على أن أي عدوان روسي إضافي على أوكرانيا سيقابل بعواقب منسقة وسريعة ووخيمة". 

وشهد هذا الأسبوع عقد مفاوضات في جنيف واجتماع الناتو - روسيا ذي الصلة في بروكسل، وسط حشد كبير للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا يخشى الغرب أن يكون مقدمة لغزو.

وجرت المفاوضات بينما كانت روسيا تحشد نحو مائة ألف جندي روسي بالدبابات وأسلحة أخرى ثقيلة قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وفي المقابل رفضت واشنطن وحلفاؤها بشدة طلب موسكو بتوفير ضمانات أمنية تحول دون توسع الناتو، لكن روسيا والغرب اتفقا على ترك الباب مفتوحا لمزيد من المحادثات المحتملة بشأن تدابير الحد من التسلح وبناء الثقة التي تهدف إلى تقليل احتمالات الأعمال العدائية.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا على خفض التصعيد بإعادة القوات إلى قواعدها الدائمة، غير أن موسكو رفضت الطلب، وقالت إنها حرة في نشر قواتها على أراضيها حيثما ارتأت ضرورة لذلك.

وتنفي روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وجود خطط لمهاجمة جارتها، لكنها حذرت الغرب في الوقت نفسه من أن مساعي ناتو لضم أوكرانيا وجمهوريات سوفيتية أخرى سابقة "خط أحمر" لا يجب تجاوزه.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-01-16
05:00 | 2022-01-16
04:30 | 2022-01-16
04:00 | 2022-01-16
03:30 | 2022-01-16
03:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website