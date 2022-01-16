13
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
3
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بطلب أميركي.. أمر روسي بسجن أعضاء في مجموعة قرصنة
Lebanon 24
16-01-2022
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة في موسكو، السبت، بسجن ثمانية قراصنة إلكترونيين احتياطيا لمدة شهرين، في وقت تشن روسيا حملة تستهدف مجموعة "ريفيل" للقرصنة، بناء على طلب واشنطن.
وقالت محكمة منطقة تفيرسكوي في موسكو، إنها أمرت بالإبقاء على ثمانية أعضاء من مجموعة "ريفيل" البارزة محتجزين حتى منتصف مارس.
ويواجه الموقوفون عقوبة السجن حتى سبع سنوات في حال إدانتهم.
وأعلنت روسيا، الجمعة، أنها فككت مجموعة "ريفيل"، التي نفذت هجوما إلكترونيا كبيرا العام الماضي، استهدف شركة البرمجيات الأميركية "كاسيا".
وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) في بيان، إنه "وضع حدا لوجود هذه المجموعة الإجرامية المنظمة"، بعد عملية نفذتها أجهزة الأمن الروسية والشرطة الروسية.
وأضاف أن عمليات بحث تمت "بناء على طلب السلطات الأميركية المختصة"، استهدفت 14 شخصا و25 عنوانا في خمس مناطق روسية، أبرزها العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ، ثاني مدينة في البلاد.
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والأميركي جو بايدن قد أعربا خلال قمة عقدت في يونيو، عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية أزمات واتهامات متكررة لموسكو في هذا الإطار.
وقال جهاز الأمن الفدرالي، إن أعضاء المجموعة "طوروا برامج ضارة ونظموا اختلاس أموال من حسابات مصرفية لمواطنين أجانب".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
الدولار قد يتراجع أكثر.. إليكم السبب
Lebanon 24
الدولار قد يتراجع أكثر.. إليكم السبب
12:30 | 2022-01-15
15/01/2022 12:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين.. 3 ملفات ستسلك طريقها إلى الحل
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين.. 3 ملفات ستسلك طريقها إلى الحل
13:17 | 2022-01-15
15/01/2022 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع من 33 ألف ليرة الى 24 ألف.. هذا سبب الهبوط الحاد للدولار!
Lebanon 24
تراجع من 33 ألف ليرة الى 24 ألف.. هذا سبب الهبوط الحاد للدولار!
23:43 | 2022-01-15
15/01/2022 11:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم تثبيت سعر الدولار على هذا الرقم؟
Lebanon 24
هل يتم تثبيت سعر الدولار على هذا الرقم؟
23:13 | 2022-01-15
15/01/2022 11:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا
09:42 | 2022-01-15
15/01/2022 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2022-01-16
عافية صديقي.. "سيدة القاعدة" التي يصر المتشددون على إطلاق سراحها
05:00 | 2022-01-16
سماع دوي انفجارات قوية في إيران.. والسبب مجهول!
04:30 | 2022-01-16
روسيا تواصل حشد قواتها قرب اوكرانيا وهذه السيناريوهات محتملة
04:00 | 2022-01-16
جورزاليم بوست... طائرة حفتر حطت ساعتين في إسرائيل
03:30 | 2022-01-16
إيران تعلن عن أول ثلاث وفيات بالمتحور أوميكرون
03:00 | 2022-01-16
فاوتشي في عين العاصفة.. جدل ساخن بشأن ثروته في 2020
فيديو
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
05:00 | 2022-01-16
16/01/2022 12:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا".. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-01-16
16/01/2022 12:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
Lebanon 24
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
03:29 | 2022-01-15
16/01/2022 12:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact