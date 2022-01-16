إيران تعلن عن أول ثلاث وفيات بالمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن أول ثلاث حالات وفاة في البلاد بسبب الإصابة بالمتحورأوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا، السبت.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد هاشمي، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: "عدد المرضى المصابين بأوميكرون في البلاد وصل إلى 1162... وردت تقارير عن حدوث وفاة بسبب أوميكرون في كل من تبريز ويزد وشهركرد، ونقل مصاب في حالة حرجة إلى المستشفى في الأهواز".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن إيران رفعت الأسبوع الماضي القيود المفروضة على السفر برا من الدول المجاورة وإليها وبعض الدول الأوروبية، لكنها أبقت الحظر على المسافرين القادمين من بريطانيا وفرنسا وثماني دول في الجنوب الأفريقي، بسبب المخاوف من المتحور أوميكرون.