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جورزاليم بوست... طائرة حفتر حطت ساعتين في إسرائيل

Lebanon 24
16-01-2022 | 04:00
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جاء في الحرة:  
 
 
كشف تقرير نشرته صحيفة جورزاليم بوست الإسرائيلية، أن طائرة خاصة يملكها المشير، خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء واسعة في شرق ليبيا، قد حطت في إسرائيل، الخميس.

وكانت طائرة حفتر قد أقلعت من ليبيا وهبطت لفترة وجيزة في قبرص، قبل أن تتوجه إلى إسرائيل، حيث بقيت هناك ساعتين، قبل أن تعود مرة ثانية إلى قبرص، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

ويقود حفتر قوات في شرق ليبيا، وخاض حربا أهلية ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا خلال 2014 وحتى 2020.

وتشير الصحيفة إلى زيارة حفتر لإسرائيل جاءت بعد أيام من نشر وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد دبيبة التقى بمدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع في الأردن لبحث ملف تطبيع ليبيا للعلاقات مع إسرائيل.

وكان مكتب الدبيبة قد نفى عقد الاجتماع.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد كشفت في نوفمبر الماضي أن صدام، نجل حفتر كان قد التقى بمسؤولي المخابرات الإسرائيلية العام الماضي.

وفي حينها قالت الصحيفة إن طائرة خاصة تقل صدام أقلعت، من دبي وهبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث بقيت على الأرض قرابة 90 دقيقة، ثم واصلت طريقها إلى وجهتها النهائية في ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن حفتر الأب والابن يسعيان إلى الحصول على "مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل"، مقابل وعد منهما ببدء علاقة دبلوماسية معها.
المصدر: الحرة
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