عربي-دولي

انتهاء أزمة رهائن "بيت إسرائيل" بتكساس.. وكشف مصير المنفذ

Lebanon 24
15-01-2022 | 23:45
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قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إن جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهائن، السبت، في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس قد أُطلق سراحهم جميعا دون أن يصاب أحدهم بأذى.


وأضاف أبوت على "تويتر" بعد أكثر من 10 ساعات من احتجاز 4 أشخاص رهائن في الكنيس، الذي يطلق عليه اسم بيت إسرائيل "تمت الاستجابة للدعوات. جميع الرهائن على قيد الحياة وسالمين".

وأفاد مراسلنا في واشنطن بمقتل منفذ عملية الرهائن في المعبد اليهودي بولاية تكساس.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة في بلدة صغيرة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة أنها تتفاوض مع رجل يبدو أنه اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة، وفق وسائل إعلام محليّة.

واحتجز المشتبه به حاخاما و3 آخرين رهائن في كنيس "بيت إسرائيل" في كوليفيل، على بعد حوالي 40 كيلومترا غربي دالاس.
 
ونقلت قناة "آيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي مطلع على الأمر، أن الرجل يزعم أنه شقيق عافية صديقي، التي أطلقت عليها صحف أميركية لقب "سيدة القاعدة"، وهو يطالب بإطلاق سراح أخته من السجن.

وقضت محكمة في نيويورك عام 2010 بسجن الباكستانية عافية صديقي (86 عاما) بتهمة محاولة قتل عسكريين أميركيين في أفغانستان، وقد أثارت القضية البارزة احتجاجات في باكستان.
المصدر: سكاي نيوز
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