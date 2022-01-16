فاوتشي في عين العاصفة.. جدل ساخن بشأن ثروته في 2020

تلقى السيناتور الأميركي عن الحزب الجمهوري، روجر مارشال، السبت، الإفصاحات المالية غير المعلن عنها لكبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، أنتونتي فاوتشي عن عام 2020، الذي بدأ فيه تفشي فيروس كورونا.وجاء الكشف عن هذه الحسابات المالية بعد جدل ساخن في مجلس الشيوخ، بين فاوتشي ومارشال، وصف فيه الأول الثاني بـ"المعتوه"، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.وتحتوي الإفصاحات المالية عن أن لدى عائلة فاوتشي استثمارات بلغت أكثر من 10.4 مليون دولار.وخلال العام الوبائي 2020، بلغ إجمالي دخل الأسرة والامتيازات التي نالتها نحو مليون و782 ألف دولار، بما في ذلك الدخل والمزايا الفيدرالية.وبلغت امتيازات فاوتشي من السفر والمهام الخارجية 119 ألف دولار، كما زادت حسابات الاستثمار بنحو 794 ألف دولار.