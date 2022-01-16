عربي-دولي

سماع دوي انفجارات قوية في إيران.. والسبب مجهول!

Lebanon 24
16-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-907613-637779136965173821.jpg
Doc-P-907613-637779136965173821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر الأحد، لكن لم تعرف بعد طبيعة تلك الانفجارات.


وبعد عدة حوادث مماثلة في الأشهر القليلة الماضية، قالت السلطات إن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة للدفاعات الجوية، وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد أباد قوله، إن "صوتا مروعا" سمع لكن مصدره لم يتضح بعد.
وأفاد المسؤول: "في البداية ساد اعتقاد بأن الصوت ناجم عن عواصف رعدية بسبب الأحوال الجوية لكن هذا الاحتمال تم استبعاده".

وقال موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام، إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم".
 
وأظهر مقطع مصور على تويتر انفجارات يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل في الوقت الذي تجري طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-16
16:30 | 2022-01-16
16:00 | 2022-01-16
15:30 | 2022-01-16
15:00 | 2022-01-16
14:30 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website