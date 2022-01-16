روسيا تواصل حشد قواتها قرب اوكرانيا وهذه السيناريوهات محتملة

مع انتشار أكثر من مئة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبقي الغرب في حالة تخمين: هل سيختار غزوًا واسع النطاق أو عملية محدودة أكثر أم سيبقي القوات الروسية في مكانها لمواصلة الضغط على كييف والغرب؟بحسب موقع "أن بي سي نيوز" الأميركي، "يقول الخبراء إن روسيا تتمتع بميزة عسكرية ساحقة مقارنة بالقوات الأوكرانية الأقل عدداً وتقدمًا، ولديها مجموعة متنوعة من الخيارات إذا قرر بوتين شن هجوم، اعتمادًا على ما تريد موسكو تحقيقه، والثمن الذي ترغب في دفعه وكيف سيستجيب الغرب. مع القوة الجوية والبحرية الهائلة لروسيا، فإن أي هجوم من المرجح أن يتضمن غارات قصف وضربات صاروخية وهجمات إلكترونية يمكن أن تدمر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وتعطل الاتصالات وتقيّد القوات البرية. قال فيليب بريدلوف، الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية الأميركية من فئة الأربع نجوم والذي كان القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من 2013 إلى 2016، "هناك قوة كبيرة بشكل لا يصدق على الحدود أكبر بكثير من تلك التي غزت وساهمت في ضم شبه جزيرة القرم في أوكرانيا في عام 2014". قال بريدلوف، الذي يعمل الآن في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "لدى أوكرانيا جيش بري بات أفضل وأكثر قدرة بكثير" منذ عام 2014. وأضاف، "لكن الروس سوف يمتلكون الجو والبحر"."وأضاف الموقع، "لا يزال من الممكن أن تسحب روسيا قواتها، على الرغم من أن لغة موسكو الصارمة تشير إلى خلاف ذلك. بعد محادثات مع دبلوماسيين أميركيين يوم الاثنين ومع أعضاء الناتو يوم الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف لقناة RTVI الروسية إنه لا يوجد سبب لتحديد موعد مزيد من المحادثات مع الأميركيين وحلف شمال الأطلسي بسبب رفضهم تلبية مطالب موسكو بالعودة إلى الوضع الراهن لعام 1997 فيما يتعلق بالأمن الأوروبي بحسب قوله.يقول بريدلوف وخبراء آخرون إن روسيا قد تختار اتخاذ إجراءات محدودة أكثر من شأنها أن تزيد من نفوذها على كييف وتختبر العزم الغربي والوحدة عبر الأطلسي، باستثناء الغزو والاحتلال الشامل لأوكرانيا الشرقية بالكامل. بحسب الخبراء، قبل أن تشن روسيا هجومًا، من المرجح أن تتهم أوكرانيا بالاستفزاز، مما يمنح بوتين مبررًا منطقيًا للعمل. يختلف دبلوماسيون أميركيون سابقون وضباط عسكريون متقاعدون وخبراء روس بشأن ما قد يكون بوتين على استعداد للقيام به، لكنهم يشيرون إلى عدة سيناريوهات محتملة".قطع الإمدادات عن الجيش الأوكرانيبحسب الموقع، "تنتشر معظم القوات القتالية الأوكرانية على طول "خط التماس" في منطقة دونباس الشرقية، حيث يواجهون الانفصاليين المدعومين من موسكو. قال الخبراء إنه إذا نقل الكرملين بسرعة الوحدات المدرعة إلى الغرب من خط المواجهة، فيمكنه قطع إمدادات القوات البرية الأوكرانية واحتجازها دون الحاجة إلى احتلال المدن الكبرى. قال سكوت بوسطن، المحلل الدفاعي في مؤسسة أبحاث Rand Corp، إذا تحركت القوات الروسية بسرعة كافية لتطويق القوات البرية الأوكرانية، فيمكنها أسر السجناء والاستيلاء على الأسلحة والمعدات. وقال بوسطن "ستكون بمثابة ضربة هائلة محتملة للقدرة العسكرية الأوكرانية".بدأ الصراع في شرق أوكرانيا بعد إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا الاستقلال في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق البلاد بعد شهرين من استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم وضمها في آذار 2014. ويقول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا إن روسيا شنت هجمات مدفعية عبر الحدود وسلحت الانفصاليين وحركت أسلحة وأفرادًا إلى المنطقة. وتنفي موسكو أي تورط لها".حصار ميناء أوكرانياوأضاف الموقع، "قال خبراء إنه بينما ينصب اهتمام العالم على حشد القوات الروسية على حدودها البرية مع أوكرانيا، وسعت موسكو أيضًا قوتها البحرية بالقرب من الساحل الأوكراني، بما في ذلك القوات البرمائية وقوات المشاة البحرية. قال تاراس شموت، الخبير العسكري الأوكراني في كييف: "البحر هو أضعف بقعة في أوكرانيا". وأضاف، "يمكن للروس القيام بما يحلو لهم في البحر الأسود". تهيمن السفن البحرية الروسية الآن على بحر آزوف، وهو جسم مائي صغير بين أوكرانيا وروسيا، حيث تتفوق البحرية الأوكرانية المتواضعة بشكل كبير. وتقيد موسكو بشكل متزايد حركة السفن المتجهة إلى أوكرانيا في المنطقة، ويقول الخبراء إن روسيا قد تغلق مدينتي بيرديانسك وماريوبول المينائيتين في الجنوب الشرقي، مما يؤدي إلى اختناق قناة شحن مهمة. في البحر الأسود، غرب شبه جزيرة القرم المحتلة، يمكن أن تقطع السفن الحربية الروسية الموانئ الأوكرانية مثل أوديسا وميكولايف وخيرسو، والتي تعد شريان حياة أساسيا للأسواق العالمية. حذر وزير الدفاع السابق أندريه زاغورودنيوك في حزيران من أن مثل هذه الخطوة تدخل في نطاق القدرات البحرية الروسية، وقد تؤدي إلى ركوع الاقتصاد الأوكراني. من المرجح أن تشمل العملية البحرية الروسية الاستيلاء على جزيرة صغيرة في البحر الأسود تُعرف باسم جزيرة الأفعى، أو زمييني أوستريف. تسيطر أوكرانيا على جزيرة الأفعى، مما يمكّن كييف من المطالبة بالمياه الإقليمية التي تمتد 12 ميلًا بحريًا من الجزيرة وتساعد في حماية ممرات الشحن المؤدية إلى موانئ البلاد على البحر الأسود".الاستيلاء على القناة الجنوبية والجسر البريوتابع الموقع، "يقول الخبراء إنه بالإضافة إلى خنق الموانئ التجارية الأوكرانية، يمكن لروسيا أن تطلق عمليات أخرى في الجنوب لتعزيز احتلالها لشبه جزيرة القرم. يمكن أن تتحرك القوات الروسية لتأمين قناة أغلقتها كييف في عام 2014. وتسبب إغلاق القناة في مشكلة مزمنة في إمدادات المياه في شبه الجزيرة التي تسيطر عليها روسيا. ويمكن لموسكو أيضًا محاولة إقامة جسر بري بين شبه جزيرة القرم وبقية أوكرانيا، وربما الارتباط بالأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا. وقال بريدلوف: "أعتقد أن فكرة بناء ذلك الجسر البري والاستيلاء على منطقة الإمداد بالمياه هذه، مطروحة على الطاولة"."تأمين أو توسيع المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليونبحسب الموقع، "يمكن لبوتين أن يأمر القوات الروسية بدخول المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في الشرق في عرض رمزي للقوة، على الأغلب. وتقول حكومات غربية ومسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية ووكلاء مسلحين روسيين موجودون بالفعل على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروسيا أن تسعى إلى توسيع المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون، ربما عن طريق الاستيلاء على نقاط الاتصال أو محطات الطاقة التي من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر قابلية للحياة باعتبارها شبه دولة منفصلة. قال بن هودجز، وهو فريق متقاعد كان قائد الجيش الأميركي في أوروبا من 2014 إلى 2017، "إن السيناريو العسكري الأكثر احتمالاً من وجهة نظري سيكون سلسلة من العمليات المتدحرجة التي يمكن أن تتوقف عند أي نقطة على طول الطريق بناءً على رد فعل الغرب". وتابع هودجز، الذي يعمل الآن في مركز تحليل السياسات الأوروبية، قائلاً إن الاستيلاء على منطقة أصغر أو موقع استراتيجي، مثل جزيرة الأفعى في البحر الأسود، أو قناة المياه المؤدية إلى شبه جزيرة القرم أو المناطق القريبة من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، ثم التوقف مؤقتًا، من شأنه أن يقلل من خطر وقوع إصابات ويجعل من الصعب على الغرب الاستجابة. وأضاف هودجز إن موسكو قد تحاول المقامرة بأن العمل المحدود من شأنه أن يقوض وحدة الناتو، حيث قد تحجم بعض الحكومات الأوروبية عن فرض عقوبات شديدة في هذه الحالة. بدون رد حاد، قد تمضي روسيا قدماً في المزيد من العمليات".الاستيلاء على النصف الشرقي من أوكرانياوتابع الموقع، "في أسوأ السيناريوهات، ستطلق روسيا حملة جوية وبرية عبر أوكرانيا للاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها شرق نهر دنيبر. قال العديد من الخبراء إن الغزو والاحتلال الهائل - ما يسميه هودجز، الجنرال المتقاعد بالجيش، "السهم الأحمر الكبير" عبر أوكرانيا - أقل احتمالًا، وليس من الواضح أن لدى روسيا قوات كافية للاحتفاظ بهذا القدر الكبير من الأراضي. لكن في ظل حكم بوتين، غزت روسيا أوكرانيا من قبل، وغزت جورجيا في عام 2008، وتدخلت أيضًا في سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد. في كل حالة من هذه الحالات، كانت الحكومات الغربية تتفاجأ. وفي كل حالة من الحالات، فشل التهديد بفرض عقوبات في ثني بوتين. قال مايكل كوفمان، مدير برنامج الأبحاث في برنامج الدراسات الروسية في CNA، وهي مؤسسة فكرية في منطقة واشنطن، "تُعد العقوبات رادعًا ضعيفًا بشكل لا يُصدق، وقد فشلت باستمرار في ردع روسيا عن استخدام القوة في أوكرانيا وأماكن أخرى". وقال كوفمان إنه بالنظر إلى سجل بوتين الحافل، لا يوجد سبب لاستبعاد غزو آخر لأوكرانيا. وقال إن الغزو الروسي لجورجيا قبل 14 عامًا يقدم تشبيهًا تقريبيًا لعملية مماثلة في أوكرانيا. في عام 2008، شنت روسيا هجومًا عسكريًا كبيرًا لمنع الحكومة الجورجية من إعادة بسط سيطرتها على منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، ونجحت العملية في فرض نتيجة سياسية تتماشى مع مصالح موسكو. قال بعض الخبراء إنه إذا اختارت روسيا عملية أكبر، فيمكنها أن تقرر تجنب احتلال طويل الأمد للمدن وتنسحب ببساطة بعد توجيه ضربة مدمرة للجيش الأوكراني. وقال كوفمان إن العمليات السابقة على نطاق أصغر فشلت في حل نزاع روسيا مع أوكرانيا أو تحقيق أهداف موسكو السياسية. وأضاف، "إذا لم يتمكنوا من إجبار أوكرانيا على تحقيق نتيجة مرغوبة من خلال أخذ نصف دونباس، فما الذي يمكن أن يحققه توغل محدود آخر بالضبط؟" وقال الخبراء إن روسيا قد تستولي على جزء كبير من الشرق وتطالب بترتيب سياسي جديد من كييف أو ببساطة ضم المنطقة، كما فعلت مع شبه جزيرة القرم".وختم الموقع، "في غضون ذلك، يستمر الحشد الروسي. يقول محللون عسكريون إن روسيا ترسل وحدات من أقصى شرق البلاد في قطارات متجهة إلى المنطقة الغربية بالقرب من أوكرانيا. قال كوفمان: "إنهم ما زالوا يحشدون القوات"."