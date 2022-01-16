عربي-دولي

جراء انفجار في كابل.. مقتل طفل على الأقل وإصابة عناصر لـ"طالبان"

Lebanon 24
16-01-2022 | 07:30
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أعلنت السلطات الأفغانية أن طفلاً قتل وأصيب عدد من عناصر حركة "طالبان" جراء انفجار في ولاية كابل، اليوم الأحد.

وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن في كابل، مبين خان، وفقا لقناة "طلوع نيوز" أن لغماً أرضياً ضرب عربة عسكرية لـ"طالبان" في منطقة بغرامي قرب العاصمة كابل، أسفر عن مقتل طفل وإصابة 4 من عناصر الحركة.

من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أودى بحياة طفلين وخلف عدداً من الجرحى بين المدنيين.
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