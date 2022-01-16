عربي-دولي

ماكرون يرحب بمحاولات الحوار بين موسكو وواشنطن

Lebanon 24
16-01-2022 | 08:30
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، يرحّب بمحاولات الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف ماكرون، في حديث لصحيفة "جورنال دو ديمانش": "تفعل الولايات المتحدة اليوم، ما كنت أفعله على مدى عدة سنوات: تتحدث مع الروس. هذه أخبار جيدة. هل هذا سهل؟ لا. لم أقل ذلك أبدا، ولم يقله الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً. هل من الضروري؟ نعم أكثر من أي وقت مضى، إذا كنا لا نريد الحفاظ على الوضع الراهن الذي يقلق الجميع وأمننا الجماعي".

وأشار إلى أن فرنسا وألمانيا، كانتا دائما و"بروح الحوار" تجريان مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول اتفاقيات مينسك.
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