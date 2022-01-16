عربي-دولي

مسؤول إيراني يكشف مصدر الأصوات المدوية التي سمعت في غرب البلاد

Lebanon 24
16-01-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-907754-637779447484108702.jpg
Doc-P-907754-637779447484108702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية عن مصدر الأصوات المُدوية التي سُمعت في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر من اليوم الأحد.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال مجيد مير أحمدي المسؤول في الوزارة إنه "بعد التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تبين أن الأصوات ناجمة عن صواعق برق ولم يقع أي حادث خاص".
وكانت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر اليوم الأحد، لكن لم تعرف بعد طبيعة تلك الانفجارات .
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد آباد قوله، إن "صوتا مروعا" سمع لكن مصدره لم يتضح بعد.
وقال موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام، إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم"، وفقا لرويترز.
وعلى وقع هذه الأصوات المدوية، يتكهن البعض بأن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2022-01-16
16:59 | 2022-01-16
16:30 | 2022-01-16
16:00 | 2022-01-16
15:30 | 2022-01-16
15:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website