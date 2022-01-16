عربي-دولي

إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان تدريبات جوية مشتركة فوق النقب

Lebanon 24
16-01-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-907796-637779560801655644.jpeg
Doc-P-907796-637779560801655644.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إسرائيل اليوم الأحد عن إجرائها تمرينا جويا مشتركا مع الولايات المتحدة في سماء صحراء النقب جنوب إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي انتهاء التمرين الجوي الدولي الذي أطلق عليه اسم "صقور الصحراء" مع قوات القيادة الأمريكية وسط أوروبا (AFCENT) في قاعدة عوفدا الجوية.
وأشار البيان إلى أن عسكريي الطرفين خلال هذا التمرين نفذوا تحليقات وتدربوا على كيفية مواجهة التحديات المشتركة من تهديدات جوية وهجمات، بغية اكتساب الخبرة والتعلم وتعزيز التعاون المشترك.
وشدد البيان على أن هذا التمرين يعد "خطوة إضافية مهمة في سبيل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي لتهيئة الاستعداد والجهوزية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2022-01-16
16:59 | 2022-01-16
16:30 | 2022-01-16
16:00 | 2022-01-16
15:30 | 2022-01-16
15:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website