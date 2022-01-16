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زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان

Lebanon 24
16-01-2022 | 15:00
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أكدت هيئة معنية برصد الزلازل في اليونان أن زلزالا تزيد قوته عن خمس درجات على مقياس ريختر هز اليوم الأحد شمال البلاد.

وأكد معهد جيوديناميكيا التابع للمرصد الوطني في أثينا أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع في بحر إيجه قبالة سواحل اليونان، على بعد 20 كلم عن جبل آثوس و132 كلم عن ثاني أكبر مدن البلاد سالونيك، في الساعة الـ11.48 بالتوقيت المحلي.

وتقع بؤرة الزلزال، حسب بيانات المعهد، على عمق 19 كلم تحت سطح الأرض.

وبعد نحو نصف ساعة رصد في المنطقة نفسها زلزالا آخر بقوة 4.5 درجة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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