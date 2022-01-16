عربي-دولي

بدء سريان قاعدة جديدة لاستخدام اللغة في أوكرانيا

Lebanon 24
16-01-2022 | 23:00
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دخلت حيز التنفيذ في أوكرانيا، قاعدة جديدة من القانون المتعلق بضمان عمل اللغة الأوكرانية كلغة رسمية، وهي تنظم استخدام هذه اللغة في مجال الإعلام المطبوع.

وقال تاراس كريمين مفوض حماية لغة الدولة في أوكرانيا: "اعتبارا من 16 يناير بدأت مرحلة جديدة في تطبيق قواعد قانون اللغة، والتي ستضمن بالطبع زيادة حضور لغة الدولة في الفضاء العام وتعزيز مكانتها كلغة دولة. بالفعل بات استخدام اللغة الأوكرانية أكبر وأوسع".
ووفقا للقاعدة الجديدة، يسمح بتوزيع المنشورات المطبوعة بلغات أخرى عن طريق الاشتراك، فقط في حال وجود إمكانية الاشتراك بها بلغة الدولة الرسمية.

ويجب على مؤسسات وسائل الإعلام المطبوعة، إنتاج ونشر وتسليم نسخة من العدد الصادر باللغة الأوكرانية.

في كل نقاط توزيع المطبوعات، يجب ألا تقل حصة النسخة الصادرة باللغة الأوكرانية عن 50٪. إذا تم نشر المطبوعات الإعلامية بلغة أجنبية، فيجب أن تكون هناك نسخة باللغة الأوكرانية.

لكن هذا المعيار، لن يطبق حتى يوليو 2024 على المطبوعات الإقليمية بلغة تتار القرم ولغات دول الاتحاد الأوروبي.
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