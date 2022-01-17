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صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري

Lebanon 24
17-01-2022 | 00:00
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وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة بغداد بـ"الأعمال الإرهابية الإجرامية المدانة".
وقال إن "التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين والبلاد".

وأضاف أنها "تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل".

وقال: "سننجح بتآزر الخيرين في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره".
 
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