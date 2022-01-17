عربي-دولي

مادورو يرحب بخروج فنزويلا من فترة تضخم جامح امتدت 4 سنوات

Lebanon 24
17-01-2022 | 01:30
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رحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في رسالته السنوية إلى الأمة، بانتهاء فترة امتدت لأربع سنوات وشهدت خلالها بلاده معدلات تضخم جامح.
وسجلت فنزويلا العام 2021 تضخما تراكميا بنسبة 686,4% بحسب المصرف المركزي، ما يعني خروج البلاد من مرحلة تضخم جامح بدأت في 2017.

وقال مادورو في خطاب ألقاه أمس السبت أمام الجمعية الوطنية واستغرق ثلاث ساعات: "هذا الأمر يجعلنا متفائلين. لقد تجاوزنا عبء التضخم الجامح. بفضل الكثير من الانضباط والعمل والجهود. بفضل الكثير من الذكاء والجرأة والحكمة، خلال العام 2022 سنسلك طريقا من أجل تسوية التضخم".

بعد أربع سنوات سجلت خلالها مستويات تضخم جامح، أكد الرئيس أن 2021 كان العام الأول الذي شهدت فيه البلاد انتعاشا و"نموا".

وأكد مادورو أن "النمو السنوي المتوقع للعام 2021" يبلغ "أكثر من 4%"، متحدثا أيضا عن نسبة نمو بلغت 7% في الربع الثالث من العام.

وأضاف الرئيس أن "2022 ستكون سنة الانبعاث، سنشهد توسعا للاستثمار" رغم "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة على فنزويلا.

ولطالما اعتبر مادورو أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى تنحيته وأنها سبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

بحسب صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في فنزويلا، بعد سبعة أعوام من الركود، تراجع ليصل إلى مستوى أدنى من إجمالي الناتج المحلي في هايتي.
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