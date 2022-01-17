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مقتل 10 مدنيين بهجوم على قرية في بوركينا فاسو

Lebanon 24
17-01-2022 | 03:00
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لقي عشرة مدنيين على الأقل مصرعهم السبت بهجوم نسب إلى "جهاديين" واستهدف قرية في شمال بوركينا فاسو، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني إنه صباح السبت "شن مسلحون مجهولون هجوما داميا على قرية نامسيغيان في إقليم بام"، موضحا أن "الحصيلة الأولية التي سجلت أمس (السبت) بلغت نحو عشرة قتلى مدنيين".

وأشار إلى أنها مرشحة "للارتفاع" لأن "عائلات لا تزال تفتقر الى معلومات عن بعض أفرادها".

وتحدث أحد سكان المنطقة عن حصيلة أولية تبلغ تسعة قتلى على الأقل، لافتا إلى "خسائر مادية جسيمة بعد إحراق محال ومتاجر".

واضاف أن "الإرهابيين بقوا لساعات عدة في القرية حيث نهبوا ودمروا"، موضحا أن "المهاجمين عمدوا مسبقا إلى تخريب خطوط الهاتف بحيث بات التواصل مستحيلا".
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