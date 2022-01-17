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جونسون خضع للاستجواب.. خرق تدابير الإغلاق!

Lebanon 24
17-01-2022 | 03:30
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أفادت صحيفة "ذا تليغراف" نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خضع للاستجواب على يد سو غراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد منتفشي فيروس كورونا.

 

وقالت الصحيفة إن جونسون أطلع غراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع.

 

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.

 

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "غير قادر على القيادة"، في غضون أزمة جديدة في ظل تقارير حول تنظيم حفلين في مقر الحكومة في عشية وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، وتزامنا مع فرض إجراءات تقييدية بسبب تفاقم وضع فيروس كورونا.

 

المصدر: سكاي نيوز
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