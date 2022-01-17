ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 في العالم بنسبة 25%







ويبدو أن الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، الذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر، قد تجاوزت تلك المتعلقة بالمتحور "دلتا"، في جميع أنحاء العالم. ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد -19 في جميع أنحاء العالم في أسبوع واحد بنسبة 25%، حيث ارتفعت كل من الهند والبرازيل، الدولتان اللتان سجلت فيهما أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة، حوالي 2.5 مرة في أسبوع واحد، بعد تراجع الأرقام نسبيا في الشهور القليلة الماضية.ويبدو أن الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، الذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر، قد تجاوزت تلك المتعلقة بالمتحور "دلتا"، في جميع أنحاء العالم.





وسجلت الحالات يوم الخميس الماضي رقما قياسيا يوميا بلغ 3,333,946 وانخفضت يوم السبت إلى 2,427,109 إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال.



وفي الفترة نفسها، ارتفعت الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بنسبة 10%، أي 48764 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية العالمية للوفيات بهذه الجائحة إلى 5,556,887 وفاة.



وبحسب الوكالة، فقد ارتفعت حالات الإصابة في الهند بنسبة 150%، حيث قفزت 271202 يوم الأحد الماضي ليترفع إجمالي الإصابات إلى 37,122,164 إصابة، وتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ إجمالي الإصابات بكورونا فيها إلى 66,664,283، وبنسبة نمو بلغت 7%. ففي أسبوع واحد، ارتفعت الإصابات بحدود 20 مليون إصابة، وتحديدا 19,957,485 إصابة، ليرتفع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر 328 مليون إصابة، وفقا لمركز تتبع كورونا "وورلد ميترز إنفو".وسجلت الحالات يوم الخميس الماضي رقما قياسيا يوميا بلغ 3,333,946 وانخفضت يوم السبت إلى 2,427,109 إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال.وفي الفترة نفسها، ارتفعت الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بنسبة 10%، أي 48764 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية العالمية للوفيات بهذه الجائحة إلى 5,556,887 وفاة.وبحسب الوكالة، فقد ارتفعت حالات الإصابة في الهند بنسبة 150%، حيث قفزت 271202 يوم الأحد الماضي ليترفع إجمالي الإصابات إلى 37,122,164 إصابة، وتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ إجمالي الإصابات بكورونا فيها إلى 66,664,283، وبنسبة نمو بلغت 7%.