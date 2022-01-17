عربي-دولي

عاصفة "مصحوبة بالجليد" تضرب شرق الولايات المتحدة

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-907927-637780041215949669.jpg
Doc-P-907927-637780041215949669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد مناطق شرق الولايات المتحدة عاصفة شتوية شديدة مصحوبة بالثلوج والجليد، تسببت بانقطاع الكهرباء عن نحو 235 ألف شخص.


وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، صباح الأحد، من أن العاصفة "العاصفة الشتوية الكبيرة" ستزداد حدة.


ووفقا لفرانس برس، فقد استعد ملايين الأميركيين الأحد لتساقط ثلوج كثيفة في شرق الولايات المتحدة بعد تحذير مصلحة الأرصاد الجوية، التي قالت إن "عاصفة شتوية كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والاثنين".

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الثلوج قد يصل إلى 30 سنتيمترا، وقد يغطّي منطقة تمتدّ من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي، وصولا الى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي.

ومن المتوقع أن "تؤثّر العاصفة بشدّة على حركة النقل.. وقد يتسبب مزيج الثلج والجليد بوضع خطر للطرق"، بحسب فرانس برس.

وتلقى حوالي 74 مليون شخص تحذيرات من الطقس الشتوي حتى مساء السبت، وفقا للهيئة.
 
وتأثّرت ولاية فلوريدا، التي تشهد عموما أحوالا جوية معتدلة في هذا الوقت من العام، بشكل غير مباشر بحيث تسببت أعاصير عدة نجمت عن العاصفة الشتوية بأضرار في الممتلكات الأحد، بحسب قناة "ويذر تشانيل".

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل الأحد، بحسب الموقع المتخصص "باور آوتج"، منها 100 ألف منزل في ولاية جورجيا التي بدت الأكثر تأثّرًا بالعاصفة صباح الأحد.

من جهة أخرى، ألغت شركات طيران أكثر من 2700 رحلة جوية أميركية بسبب العاصفة الشتوية المصحوبة بريح شديدة وثلوج.

وكان حاكم ولاية جورجيا، براين كيمب، أعلن منذ الجمعة حال الطوارئ التي أعلِنَت ايضا في ولايتي فيرجينيا وكارولاينا الشمالية.

ويتوقع وصول العاصفة الثلجية إلى شرق كندا بحلول الثلاثاء، وفق الأرصاد الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-01-17
14:52 | 2022-01-17
14:30 | 2022-01-17
14:00 | 2022-01-17
13:30 | 2022-01-17
13:00 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website