عربي-دولي

انفجار في الإمارات... ماذا يجري؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 04:38
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أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

وأعلنت الشرطة عن "اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك"، لافتة إلى أن "حدثا بسيطا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".


وأوضحت "وام" أن "السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".
المصدر: روسيا اليوم
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