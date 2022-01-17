9
o
بيروت
9
o
طرابلس
4
o
صور
9
o
جبيل
8
o
صيدا
9
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
7
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
3 دبلوماسيين إيرانيين يستأنفون عملهم في السعودية بعد توقف دام 6 سنوات
Lebanon 24
17-01-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استأنفت ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي عملها في مدينة جدة السعودية، بحضور 3 دبلوماسيين، بعد أن كانت متوقفة عن العمل على مدى السنوات الـ6 الماضية.
وبحسب التقارير، غادر الدبلوماسيون الـ3 إلى جدة في الأيام الأخيرة ومن المقرر أن يستأنفوا أنشطتهم في جدة، بعد توقف دام 6 سنوات.
وكان وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن "السعودية وافقت على أن تمنح التأشيرة لثلاث دبلوماسيين إيرانيين للحضور في ممثلية إيران لدى المنظمة في جدة"، معتبرا أن "إصدار التأشيرات يعد مؤشرا إيجابيا وجيدا".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب سعيد زادة، اليوم الاثنين: "التركيز على العلاقات مع دول الجوار سياستنا القطعية.. الزيارات المتبادلة مع دول الجوار ولا سيما دول الخليج تأتي لبناء حلول شاملة إقليمية في المنطقة، ونرحب بأي حل يأتي من داخل المنطقة شريطة مراعاة أسس منها احترام سيادة الدول والخطوط الحمراء لكل دولة".
وأضاف زادة: "قدمنا وجهات نظرنا إلى الجانب السعودي بصورة مكتوبة خلال الجولة الرابعة من الحوار في بغداد وننتظر الرد"، لافتا إلى أن "مقدمة التوصل إلى الاتفاق مع السعودية هي أن ينتبه الطرف الآخر لأقواله وأفعاله بهذا الشأن".
وتابع: "إيران مستعدة لإعادة فتح سفارتها في السعودية والأمر يرجع للخطوات التنفيذية التي يقوم بها الطرف السعودي، ونسعى جهودنا أن يتم إكمال هذا الطريق بخطوات تنفيذية".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق نشاط مكتب التمثيل الإيراني في جدة عام 2015 بعد قطع العلاقات بين إيران والسعودية بعد الهجوم على سفارة المملكة لدى طهران وقنصليتها في مشهد.
وكان آخر ممثل دائم لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة هو مهدي حمزة، الذي غادر إلى طهران مع دبلوماسيين إيرانيين آخرين مقيمين في جدة.
وفي العام نفسه، وبعد هذه التطورات، عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة لمناقشة موضوع الهجوم على السفارة السعودية لدى طهران في جدة، ودانت القمة في بيانها الختامي "التعدي على المنشآت الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد" ووصفت الخطوة بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيتي جنيف وفيينا بشأن حماية المؤسسات السياسية وانتهاكا للقانون الدولي.
كما ذكر البيان أن الهجمات تنتهك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء.
وفي حديثه في القمة، قال عباس عراقجي، الذي مثل إيران في قمة جدة حينها، إن "الحكومة الإيرانية نددت بالهجوم وتجري تحقيقا لتحديد الجناة ومعاقبتهم".
تابع
الأكثر قراءة
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
Lebanon 24
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
15:18 | 2022-01-16
16/01/2022 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الطقس.. ما سيشهده لبنان يوم الخميس غير متوقع!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الطقس.. ما سيشهده لبنان يوم الخميس غير متوقع!
16:35 | 2022-01-16
16/01/2022 04:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
02:51 | 2022-01-17
17/01/2022 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
06:12 | 2022-01-17
17/01/2022 06:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
02:15 | 2022-01-17
17/01/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-01-17
واشنطن تدعو بيونغ يانغ لوقف الإطلاق "غير القانوني" للصواريخ
14:52 | 2022-01-17
مقتل شخصين بانفجار في محطة وقود وسط ألمانيا
14:30 | 2022-01-17
إصابة رئيس الأركان الأميركية مارك ميلي بفيروس كورونا
14:00 | 2022-01-17
الصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها.. اليكم التفاصيل!
13:30 | 2022-01-17
واشنطن تدعو بيونغ يانغ لوقف الإطلاق "غير القانوني" للصواريخ
13:00 | 2022-01-17
ثلاثة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم
فيديو
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 22:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 22:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
05:00 | 2022-01-16
17/01/2022 22:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact