المواليد في الصين.. رقم لم يحدث منذ 42 عاماً

انخفض عدد المواليد في الصين خلال عام 2021، إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل، وفقا لبيانات رسمية صادرة الإثنين، على خلفية الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم.ويواجه البلد العملاق أزمة ديموغرافية، مع تسارع شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ اقتصادي، وأدنى نمو سكاني في البلاد منذ عقود.وبلغ معدل الولادات في أكثر دول العالم تعدادا للسكان 7.52 ولادات لكل ألف شخص عام 2021، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8.52 في عام 2020.ويعد هذا المعدل الأدنى منذ عام 1978 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الصين نشر تقريره الإحصائي السنوي.وخففت الصين من سياسة تحديد النسل في السنوات الأخيرة، وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين عام 2016، ثم 3 العام الماضي.لكن هذه القرارات لم تؤد إلى زيادة كبيرة في المواليد، حيث يعزف الأزواج عن الإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وخصوصا تعليم الأطفال.وفي عام 2021، سجلت البلاد 10.62 ملايين ولادة، وفقا لبيانات رسمية.وانخفض معدل النمو السكاني إلى 0.34 لكل ألف شخص العام الماضي، بينما بلغ 1.45 عام 2000.