عربي-دولي

المواليد في الصين.. رقم لم يحدث منذ 42 عاماً

Lebanon 24
17-01-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-908045-637780232329429113.jpeg
Doc-P-908045-637780232329429113.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفض عدد المواليد في الصين خلال عام 2021، إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل، وفقا لبيانات رسمية صادرة الإثنين، على خلفية الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم.

ويواجه البلد العملاق أزمة ديموغرافية، مع تسارع شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ اقتصادي، وأدنى نمو سكاني في البلاد منذ عقود.

وبلغ معدل الولادات في أكثر دول العالم تعدادا للسكان 7.52 ولادات لكل ألف شخص عام 2021، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8.52 في عام 2020.

ويعد هذا المعدل الأدنى منذ عام 1978 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الصين نشر تقريره الإحصائي السنوي.

وخففت الصين من سياسة تحديد النسل في السنوات الأخيرة، وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين عام 2016، ثم 3 العام الماضي.

لكن هذه القرارات لم تؤد إلى زيادة كبيرة في المواليد، حيث يعزف الأزواج عن الإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وخصوصا تعليم الأطفال.

وفي عام 2021، سجلت البلاد 10.62 ملايين ولادة، وفقا لبيانات رسمية.

وانخفض معدل النمو السكاني إلى 0.34 لكل ألف شخص العام الماضي، بينما بلغ 1.45 عام 2000.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-01-17
14:52 | 2022-01-17
14:30 | 2022-01-17
14:00 | 2022-01-17
13:30 | 2022-01-17
13:00 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website