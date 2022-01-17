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عربي-دولي
الجزائر والجامعة العربية.. مباحثات استعداداً للقمة المنتظرة
Lebanon 24
17-01-2022
|
08:30
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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، استعدادات الجزائر لاستضافة القمة العربية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى قضايا المنطقة العربية.
واستقبل أحمد أبو الغيط، رمطان لعمامرة، حيث تناولت المحادثات "الحالة في المنطقة العربية عموما، مع التركيز على الأوضاع في مناطق الأزمات والتحديات فيها"، وفق ما ذكر مصدر في الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأوضح المصدر أن "المسؤولين تناولا عملية الإعداد للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر العام الحالي، بما يؤمن لها فرص نجاح حقيقية".
وأضاف: "في هذا الإطار وبتكليف من الأمين العام، سيقوم وفد من الأمانة العامة برئاسة الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، بزيارة الجزائر اعتباراً من 17 كانون الثاني لمدة يومين، للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجيستية لعقد القمة".
وتابع: "كذلك سيتم الوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات".
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