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عربي-دولي
بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان
Lebanon 24
17-01-2022
|
09:00
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قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ناقش الطرفان خلالها عدة قضايا.
وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان. وخلال ذلك ناقش الزعيمان المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية- الباكستانية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية".
وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش فلاديمير بوتين موضوع مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.
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