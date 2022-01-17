بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ناقش الطرفان خلالها عدة قضايا.وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان. وخلال ذلك ناقش الزعيمان المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية- الباكستانية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية".وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش فلاديمير بوتين موضوع مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.