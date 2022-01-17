عربي-دولي

بيسكوف: روسيا تدرس خيارات مختلفة للعمل في مجال الأمن

Lebanon 24
17-01-2022 | 10:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو تطرح القضايا الأمنية بأكثر الطرق تحديداً، وتنظر في سيناريوهات مختلفة للعمل اللاحق، وهي أقل عدداً مقارنة بالولايات المتحدة.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، في سياق الوضع الحالي، تفكر روسيا في كيفية ضمان أمنها. نعلم من السيدة فيكتوريا نولاند أنه يوجد لدى واشنطن 18 سيناريو. نحن نفكر أيضا في سيناريوهات مختلفة. نعتقد أنه في الواقع يجب أن يكون عددها أقل بكثير، لأن الموضوع محدد جدا بالنسبة لدولتنا".

وأشار بيسكوف إلى أن طلب إستونيا نشر قوات من الناتو للرد السريع على أراضيها، تثبت مجددا أن مخاوف روسيا الأمنية مبررة.
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