"كورونا" سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة"... هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، عن توقعاته بشأن استمرار فيروس كورونا، ومدى فعالية لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال.وقال بورلا لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، يوم الاثنين، إنّ "فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة".وأضاف: "الموجة الحالية من الوباء يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود".وفيما يتعلق بأمان لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال، أجاب بورلا بأنه "آمن وفعال".