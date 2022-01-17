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"كورونا" سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة"... هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"

Lebanon 24
17-01-2022 | 07:41
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، عن توقعاته بشأن استمرار فيروس كورونا، ومدى فعالية لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال.

وقال بورلا لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، يوم الاثنين، إنّ "فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة".

وأضاف: "الموجة الحالية من الوباء يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود".

وفيما يتعلق بأمان لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال، أجاب بورلا بأنه "آمن وفعال".
المصدر: سكاي نيوز

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