هل بات الهجوم الروسي على أوكرانيا مرجحاً؟

لم يبدد أسبوع من المحادثات الديبلوماسية الرفيعة المستوى بين الغرب وروسيا المخاوف من أن روسيا ربما تستعد لمهاجمة أوكرانيا.





يوم الجمعة، كثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنذاراتها، محذرة من أنها تعتقد أن روسيا "تستعد لغزو أوكرانيا ... إذا فشلت الدبلوماسية في تحقيق أهدافها". واتهم البيت الأبيض روسيا "بالتمركز المسبق" لعملائها ليكونوا مستعدين لشن "عملية كاذبة" في شرق أوكرانيا من شأنها أن تبرر هجومًا روسيًا. ونفت الأخيرة أنها تستعد لمهاجمة أوكرانيا، لكنها هددت بأنها قد تستخدم "إجراءات فنية عسكرية" غير محددة إذا لم يتم تلبية مطالبها. القلق هو أنه بعد حشد عشرات الآلاف من القوات بالقرب من أوكرانيا خلال العام الماضي، قدمت روسيا في كانون الأول مطالب غير عادية، وأصرت على ضمانات أمنية بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يسمح لأوكرانيا أبدًا بأن تصبح عضوًا، وأن التحالف يسحب قواته من دول أوروبا الشرقية التي انضمت بعد الحرب الباردة. وقدمت المطالب في مشروعي "معاهدتين" سُلمتا إلى إدارة بايدن وحلف شمال الأطلسي. ورأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن المطالب ليس لها فرصة للنجاح أو أن لأن تكون فعالة". وبحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية، "يقول الخبراء، الذين حاولوا منذ أشهر فهم ما إذا كانت زيادة القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا هي حيلة تفاوضية أم استعدادات لهجوم حقيقي، إن السؤال الذي يجب طرحه هو: هل سيستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوة أم لا؟يوم الجمعة، كثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنذاراتها، محذرة من أنها تعتقد أن روسيا "تستعد لغزو أوكرانيا ... إذا فشلت الدبلوماسية في تحقيق أهدافها". واتهم البيت الأبيض روسيا "بالتمركز المسبق" لعملائها ليكونوا مستعدين لشن "عملية كاذبة" في شرق أوكرانيا من شأنها أن تبرر هجومًا روسيًا. ونفت الأخيرة أنها تستعد لمهاجمة أوكرانيا، لكنها هددت بأنها قد تستخدم "إجراءات فنية عسكرية" غير محددة إذا لم يتم تلبية مطالبها. القلق هو أنه بعد حشد عشرات الآلاف من القوات بالقرب من أوكرانيا خلال العام الماضي، قدمت روسيا في كانون الأول مطالب غير عادية، وأصرت على ضمانات أمنية بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يسمح لأوكرانيا أبدًا بأن تصبح عضوًا، وأن التحالف يسحب قواته من دول أوروبا الشرقية التي انضمت بعد الحرب الباردة. وقدمت المطالب في مشروعي "معاهدتين" سُلمتا إلى إدارة بايدن وحلف شمال الأطلسي. ورأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن المطالب ليس لها فرصة للنجاح أو أن لأن تكون فعالة".

وأضافت الشبكة، "لكن في المجموعات الثلاث من المحادثات هذا الأسبوع، لم تتزحزح روسيا عن مطالبها الأساسية. وكرر مفاوضوها، مرارًا وتكرارًا، أنهم لن يقبلوا بأقل من ضمانات الناتو الأمنية. وبينما أعرب المسؤولون الروس عن اهتمامهم بالعروض الأميركية لمناقشة الحد من التسلح، قالوا إنه من المستحيل إحراز تقدم في تلك المجالات دون ضمانات. وأظهرت كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المحادثات تشدداً في رفض تلك الضمانات، قائلة إنه لا يمكن التنازل عن المبادئ الأساسية. يبدو أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود. وقال كبير مفاوضي روسيا نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف يوم الخميس إن الجهود اقتربت من "طريق مسدود". قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه ينتظر الآن ردودًا مكتوبة من الولايات المتحدة على المعاهدات الروسية، وبعد ذلك سيقرر بوتين الخطوات التالية. و أبدت الولايات المتحدة وكذلك بعض المحللين قلقهم من أن روسيا منخرطة في المحادثات وهي تتوقع فشلها، مما سيسمح لها بعد ذلك بالادعاء أنه ليس لديها خيار إلا لاستخدام القوة بعد فشل الدبلوماسية. و قال البعض الآن إن نتيجة المحادثات أثبتت أن هذا هو الحال".

وبحسب الشبكة، "من الممكن أيضًا أن تكون العواقب التي أشار إليها الكرملين أقل من هجوم على أوكرانيا، مثل نشر صواريخ بالقرب من أوروبا، أو جعل حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا أكثر ديمومة. حتى أن ريابكوف رفض في مقابلة الخميس استبعاد نشر أسلحة روسية في كوبا أو فنزويلا، وهو أمر سرعان ما نفته الولايات المتحدة ووصفته بأنه "صاخب".



لكن محللين مستقلين يقولون إن روسيا تواصل حشد قواتها بالقرب من أوكرانيا. قال باحثون هذا الأسبوع إن هناك أدلة على أن القوات والمعدات من الوحدات المتمركزة في أقصى شرق روسيا تتحرك الآن غربًا. قال فريق استخبارات الصراع، وهو مجموعة مفتوحة المصدر تتعقب التحركات العسكرية الروسية، إنه اكتشف عددًا متزايدًا من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر على ما يبدو قطارات طويلة تحمل دبابات ومركبات عسكرية أخرى تسافر عبر البلدات الشرقية. وقال روب لي، المحلل في قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن، شبكة "إي بي سي نيوز" يوم الخميس أنه تم نقل المعدات.

وقال لي: "لا يبدو الأمر روتينيًا". وأضاف: "من غير المنطقي أن تشاهد هذا العدد الكبير من مقاطع الفيديو لأشياء تتحرك ما لم يكن هناك شيء آخر يحدث".

وقال إنه من المستحيل القول بشكل قاطع بعد ما إذا كانت وجهة القوات الروسية هي الحدود مع أوكرانيا، لكنه أضاف أن هذا هو "التفسير الأرجح". قال معظم المحللين إنهم ما زالوا لا يعتقدون أن بوتين اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سيشن هجومًا أم لا. لكن ما سيأتي بعد ذلك يبدو أنه في أيدي الرئيس الروسي. كتب لورانس فريدمان، الأستاذ أيضًا في قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج، في منشور يوم الجمعة: "في الوقت الحالي، فإن الخطوة التالية متروكة لبوتين". بعد محادثات هذا الأسبوع، يبدو أن الديبلوماسية قد فشلت في تحقيق أهداف الكرملين".