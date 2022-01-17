الصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها.. اليكم التفاصيل!

تحت عنوان: "الصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها" جاء في تقرير نشره موقع "سبوتنيك" أن مسؤولة صينية، رجحت، اليوم الإثنين، تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات الإصابة لديها بأوميكرون، المتحور الجديد لفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن بانغ شينغ هوه، نائبة مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قولها في مؤتمر صحفي، بأن التتبع ربط حالة الإصابة المحلية الأولى بالمتحور أوميكرون في بكين بالبريد الدولي.

وأوضحت بانغ شينغ القول أن حالة الإصابة بأوميكرون هي لمريضة تلقت رسالة بريدية من كندا إلى بكين عن طريق الولايات المتحدة وهونغ كونغ في 11 كانون الثاني الحالي، حيث لمست المصابة السطح الخارجي للطرد والصفحة الأولى من الملف بالداخل.

وجاءت تصريحات المسؤولة الصينية بعدما جمعت 22 عينة بيئية من البريد الدولي، أظهرت نتائج اختبارات الحمض النووي إيجابيتها.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن حالة الإصابة الجديدة، يوم السبت الماضي، وتم التأكد أنها للمتحور أوميكرون، يأتي ذلك قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.