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وفد إندونيسي زار إسرائيل مؤخرا؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 11:30
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أجرى وفد من المسؤولين الإندونيسيين زيارة نادرة إلى إسرائيل مؤخرا لمناقشة استراتيجيات مكافحة فيروس كورونا، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وذكرت الإذاعة أن مسؤولي الصحة الإندونيسيين يهدفون إلى "تعلم كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد" واجتمعوا بمسؤولين إسرائيليين، بدون أن يحدد توقيت حدوث ذلك.

ونفت الحكومة الإندونيسية حدوث الزيارة.

من جهتها، لم تؤكد وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، لكنها قالت إن إسرائيل "تؤمن بالتعاون الدولي في كل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا" ومستعدة لتبادل المعلومات والخبرات.
المصدر: روسيا اليوم
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