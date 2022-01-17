الرئيس الصيني: على العالم التخلي عن عقلية الحرب الباردة

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ في المناقشة الافتراضية لأجندة دافوس، على "ضرورة تخلي العالم عن عقلية الحرب الباردة، والخطاب الذي يغذي الكراهية والتحيز".وقال: "يجب أن ننحي جانبا عقلية الحرب الباردة وأن نسعى جاهدين من أجل التعايش السلمي وعلاقة التواصل المتبادل. عالمنا اليوم ليس هادئا بأي حال من الأحوال، فالخطابات تنتشر وتتصاعد الكراهية والتحيز".وأضاف: "تصرفات بعض الدول والدوائر تعرض الأمن والسلم العالميين للخطر. التاريخ يؤكد مرارا وتكرارا أن المواجهة لا تحل المشكلة، بل يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة".وتابع: "القوارب الصغيرة قد لا تنجو من عاصفة، لكن السفينة العملاقة قوية بما يكفي لمواجهة العاصفة".وأوضح: "أظهرت الحقائق مجددا، أنه في خضم السيول الجارفة لأزمة عالمية، لا تستقل الدول حوالي 190 قاربا صغيرا بشكل منفصل، بل تستقل كلها سفينة عملاقة يتوقف عليها مصيرنا المشترك".