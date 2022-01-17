عربي-دولي

ثلاثة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم

Lebanon 24
17-01-2022 | 13:00
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قُتل ثلاثة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في السودان خلال احتجاجات نظمت اليوم الاثنين في العاصمة، حسب ما أكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم.

وخرج آلاف السودانيين مجددا في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن "قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة".
المصدر: روسيا اليوم
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