عربي-دولي

واشنطن تدعو بيونغ يانغ لوقف الإطلاق "غير القانوني" للصواريخ

Lebanon 24
17-01-2022 | 13:30
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دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية "لوقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار"، عقب إطلاق بيونغ يانغ ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان في رابع اختبار خلال شهر.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن "الموفد الأميركي للملف الكوري الشمالي سونغ كيم وفي اتصال هاتفي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، طالب كوريا الشمالية الاستجابة بشكل إيجابي لعرض الحوار الذي قدمته واشنطن و"بدون شروط مسبقة".

وأضاف: "أكد الموفد الأميركي مجددا، الالتزام الثابت للولايات المتحدة لجهة الدفاع عن حلفائها".
المصدر: روسيا اليوم
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