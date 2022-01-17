إصابة رئيس الأركان الأميركية مارك ميلي بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية المشتركة الكولونيل ديف باتلر إصابة رئيس الهيئة الجنرال مارك ميلي بفيروس كورونا، وأنه "يعاني من أعراض طفيفة جدا".وأوضح باتلر أن ميلي "دخل العزل الصحي ويعمل عن بعد"، مبينا أن "ميلي حصل على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بما في ذلك جرعات اللقاح المعززة".وذكر أن "ميل التقى الرئيس الأميكي جو بايدن يوم الأربعاء 12 كانون الثاني، في جنازة الجنرال ريموند أوديرنو"، مشيرا إلى أن "ميلي خضع لفحوصات كورونا متكررة وجميعها كانت نتائجها سلبية حتى يوم أمس عندما جاءت النتيجة إيجابية".