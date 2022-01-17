عربي-دولي

الأمم المتحدة تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول حزيران

Lebanon 24
17-01-2022 | 15:30
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول شهر حزيران.
وقالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، إنه لا يزال من "المعقول والمحتمل للغاية أن يدلي 2.8 مليون ناخب في ليبيا بأصواتهم بحلول حزيران لانتخاب أول رئيس منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011، بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2020".
وأضافت وليامز، التي قادت جهود الأمم المتحدة لإنهاء موجة العنف التي شهدتها ليبيا عام 2020، إن الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد.
وأكدت أن "كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية. لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية".
وأخفقت ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول، كما هو مقرر، ما وجه ضربة كبيرة للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى في الدولة الغنية بالنفط.
 

المصدر: روسيا اليوم
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